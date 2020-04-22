مكافحة الأمراض يتسلم شحنة معدات وقاية

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض،

21 شحنة من معدات الوقاية الشخصية ذات مواصفات عالية الجودة، ستستخدمها فرق الرصد

والاستجابة السريعة أثناء أخذ عينات المسحة الأنفية للحالات المشتبه إصابتها

بكورونا وعند الكشف المبدئي عن حالات الاشتباه أو الجلوس مع المخالطين.

‎وتتكون الشحنة التي استلمها المركز من

وزارة الصحة، الثلاثاء، من ألف قطعة من البدل الواقية وألـف قطعة من واقيات الوجه

ومثلها من النظارات الواقية و800 قطعة من أقنعة الوجه نوع N95 .

يشار إلى أن مدير مركز مكافحة الأمراض

بدر الدين النجار قد أكد، السبت الماضي، استلام المركز 10 آلاف مسحة أنفية للكشف

عن وباء كورون

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