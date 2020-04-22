مرّة أخرى هواوي تزوّر صور ملتقطة بكاميرا احترافية وتنسبها لكاميرات هواتفها

منذ أكثر من عام ونصف انتشرت “فضيحة” لشركة هواوي عندما قامت بمشاركة صور ملتقطة بكاميرات احترافية DSLR ونسبتها لهاتف نوفا 3 والذي كان حديث الإطلاق وقتها، وحينها انتشر الأمر بشكل كبير واعتذرت هواوي، والآن تكرر الأمر مرّة أخرى عندما قامت هواوي بمشارك فيديو دعائي يضم صور فوتوغرافية من المفترض أنها ملتقطة باستخدام هواتف هواوي الذكية، لكنها في الحقيقة ملتقطة بكاميرا احترافية بسعر 3,000 دولار أمريكي!

الأمر قد تم اكتشافه من خلال المصوّر Huapeng Zhao هذا حيث أن الصور التي ظهرت في الفيديو هي فعليًا متاحة على موقع مشاركة الصور الشهير 500px، وعدد كبير جدًا من هذه الصور منسوبة للمصور المحترف Su Tie، وبعدما أكتشف Zhao الأمر بدأ في مشاركته على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo وهو ما أجبر هواوي على الاعتذار!

يُذكر أن Huapeng Zhao هو مصور محترف وقد فاز بجائزة iPhone Photography Awards لصورة التقطها بهاتف آيفون 6 في عام 2018.

عند اعتذارها عن الواقعة صرّحت هواوي قائلة أن الصور قد تم إضافتها بالخطأ وأن الأمر واقع على خطأ من المحرر، كذلك فقد صرّحت هواوي أن هذه الصور كان الهدف منها هو تشجيع المستخدمين على مشاركة صورهم على Huawei Online Gallery لكن الشركة لم تدعي أن الصور مملوكة لها أو أنها ملتقطة باستخدام هواتفها.

أضافت هواوي أن هذه الصور كانت مأخوذة من مجتمع Next Image الخاص بها أي أنها صور متاحة للاستخدام العام نوعًا ما.

هذا كله لا يمنع أن كاميرات هواوي تقدم واحدة من أفضل تجارب التصوير بالهواتف الذكية على الإطلاق من خلال هواتفها وخصوصًا هواتف P و Mate الرائدة، لكن بالتأكيد فما فعلته هواوي هذا ينقص منها ولا يضيف لها.