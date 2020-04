إزالة البروتين SARM1 في نموذج المستقبلات الضوئية يؤدي إلى إبطاء موتها [انترنت]

حدد باحثون من كلية ترينيتي الطبية في إيرلندا، هدفا جديدا محتملا لعلاج تنكس شبكية العين، و في إطار هذه الدراسة تمكنوا من تحديد البروتين المسؤول عن موت المستقبلات الضوئية.

وتعتبر أمراض تنكس شبكية العين من الأمراض الشائعة في جميع أنحاء العالم، وعادة تكون السبب في فقدان البصر. وهذا يحصل نتيجة موت المستقبلات الضوئية-الخلايا التي تحول الضوء إلى إشارات كهربائية يتعرف عليها الدماغ.

تقول الدكتورة إيما أوزاكي، الباحثة العلمية في الكلية، “العديد من العوامل المختلفة يمكن أن تسبب تنكس شبكية العين، وبالتالي ضعف البصر وحتى العمى. ولكن النقطة الرئيسية هنا هي موت المستقبلات الضوئية، الذي يسببه البروتين SARM1”

واتضح للباحثين أنه عند إزالة البروتين SARM1 في نموذج المستقبلات الضوئية يؤدي إلى إبطاء موتها، وتستمر في أداء وظيفتها.

وتفترض الدكتورة سارا دويل، المشرفة على البحث، أن البروتين SARM1 قد يصبح هدفا جديدا لعلاج تنكس شبكية العين.

The post العلماء يحددون البروتين المسؤول عن فقدان البصر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا