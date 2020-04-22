تطبيق “رواتب السعودية” يتيح للمستخدم معرفة تواريخ صرف المرتبات والحوافز وغيرها من المستحقات المالية في أي قطاع من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية.
مميزات تطبيق “رواتب السعودية”:
- يحتوي التطبيق على العديد من القطاعات لمعرفة تاريخ إيداع الراتب لها كما يلي: حساب المواطن، حافز، ساند، رواتب الموظفين، رواتب المتقاعدين، متقاعدين التأمينات الإجتماعية، التأهيل الشامل، رواتب أرامكو، رواتب سابك.
- إمكانية معرفة عدد الأيام المتبقية على الراتب لأي قطاع من القطاعات المتوفرة في التطبيق.
- إمكانية تفعيل الإشعارات ليقوم التطبيق بإرسال تذكير لك بإيداع الراتب لأي قطاع ترغب فيه او جميع القطاعات حيث سيكون التذكير قبل موعده بيوم واحد.
- بنظرة سريعة ستعرف تاريخ ويوم موعد إيداع الراتب القادم لكل القطاعات المتوفرة في التطبيق حيث يوفر لك التطبيق تاريخ الرواتب حتى 24 شهراً قادماً
- بالإضافة إلى الويدجيت حيث سيسهل عليك معرفة عدد الايام المتبقية على الرواتب دون الحاجة لفتح التطبيق كل مرة.
الملاءمة:
- الحجم: 13 ميجابيكسل
- يتطلب iOS 11.0 أو أحدث.
- متوافق مع هواتف الايفون فقط.
تحميل تطبيق “رواتب السعودية” لهواتف الايفون:
السعر : تحميل مجاني
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