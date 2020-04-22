تطبيق “رواتب السعودية” يتيح للمستخدم معرفة تواريخ صرف المرتبات والحوافز وغيرها من المستحقات المالية في أي قطاع من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات تطبيق “رواتب السعودية”: يحتوي التطبيق على العديد من القطاعات لمعرفة تاريخ إيداع الراتب لها كما يلي: حساب المواطن، حافز، ساند، رواتب الموظفين، رواتب المتقاعدين، متقاعدين التأمينات الإجتماعية، التأهيل الشامل، رواتب أرامكو، رواتب سابك.

إمكانية معرفة عدد الأيام المتبقية على الراتب لأي قطاع من القطاعات المتوفرة في التطبيق.

إمكانية تفعيل الإشعارات ليقوم التطبيق بإرسال تذكير لك بإيداع الراتب لأي قطاع ترغب فيه او جميع القطاعات حيث سيكون التذكير قبل موعده بيوم واحد.

بنظرة سريعة ستعرف تاريخ ويوم موعد إيداع الراتب القادم لكل القطاعات المتوفرة في التطبيق حيث يوفر لك التطبيق تاريخ الرواتب حتى 24 شهراً قادماً

بالإضافة إلى الويدجيت حيث سيسهل عليك معرفة عدد الايام المتبقية على الرواتب دون الحاجة لفتح التطبيق كل مرة. الملاءمة: الحجم: 13 ميجابيكسل

يتطلب iOS 11.0 أو أحدث.

متوافق مع هواتف الايفون فقط. تحميل تطبيق “رواتب السعودية” لهواتف الايفون: السعر : تحميل مجاني إضغط هنا للتحميل

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع اخبار التطبيقات