تسريب تصميم هاتف iPhone 12 Pro Max

من المنتظر أن تعلن شركة أبل عن سلسلة هواتف آيفون 12 خلال خريف هذا العام، وتحديدًا في شهر سبتمبر القادم مثلما اعتادت.

ووفقًا لأول التسريبات عن الهاتف الأكبر في السلسلة والذي يتوقع أن يحمل اسم iPhone 12 Pro Max فإنه سيأتي بشاشة مقاس 6.7 بوصة، من نوع OLED وسيكون أكبر طولًا وعرضًا من iPhone 11 Pro Max.

ويظهر من الصور المسربة أن الهاتف سيصبح أكثر نحافة بنحو 1 ملم تقريبًا، كما أن عرض الإطارات الأربعة حول الشاشة ستكون أقل من 2.5 ملم وأكبر من 1.5 ملم، مما يعني زيادة نسبة الشاشة إلى الهاتف.

الشيء الأبرز في التصميم كان عدم استغناء الشركة عن القطع في أعلى الشاشة، لكن التصاميم المعروض توضح أنه سيكون أصغر من الأجيال السابقة أما ومن حيث الكاميرا الخلفية، فهي بارزة بشكل واضح، وترتيبها اختلف، حيث سيكون هناك كاميرتان بالأعلى وأسفلها عدسة واحدة، وفي المنتصف الفلاش.

ومن بين التغييرات المنتظرة والتي يراها البعض غريبة بعض الشيء، هو نقل مدخل شريحة SIM إلى الجانب الآخر من الهاتف.

يذكر أن سلسلة هواتف آيفون 12 ستضم نسخة واحدة على الأقل تدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G وفقًا لمحللين تقنيين مختصين.

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