كاميرا جالكسي S20 ألترا تحقق نتائج سيئة في اختبارات DxOMark الشهيرة

موقع DxOMark هو أشهر وأفضل مصدر لتقييم أداء كاميرات الهواتف الذكية كما أن خبرات الموقع واسعة جدًا وتشمل أيضًا الكاميرات الاحترافية، وأخيرًا وبعد تأخير طويل حصل هاتف جالكسي S20 ألترا الرائد على الاختبار الخاص به، ولعل هذا التأخير كان في صالح الهاتف نظرًا لأنه بالفعل قد حصل على تحديثات عديدة حسنت من أداء الكاميرا خلال الشهرين الماضيين، لكن وبالرغم من ذلك فالهاتف قد شغل مركز متأخر جدًا بالنسبة لقدرات كاميرا جالكسي S20 ألترا.

نتائج اختبارات كاميرا جالكسي S20 ألترا

حقق الهاتف 132 نقطة فيما يخص أداء التصوير الفوتوغرافي، هذا بينما حقق 102 نقطة من حيث أداء تصوير الفيديو الخاص به ليكون إجمالي النتائج التي حققها 122 نقطة وهي التي تضعه في المركز السادس جنبًا إلى جنب مع هاتف أونو V30 برو الرائد، وبالنظر إلى هاتف جالكسي S20 ألترا وكاميراته فقط من حيث الأرقام فلعله يستحق مركز متقدم عن هذا.

موقع DxOMark قد أشاد كثيرًا بالألوان التي تخرجها كاميرا هاتف جالكسي S20 ألترا ومدى حيويتها، أيضًا فالهاتف يضم Dynamic Range واسع جدًا إلى جانب أن الكاميرات الخاصة بالهاتف وبمساعدة نظام التشغيل قادرة على تقليل الضجيج في الصور بشكل ممتاز، هذا إلى جانب أن أداء الكاميرا الواسعة في الهاتف مثالي.

لعلّك وبعد كل ما سبق ذكره تتساءل، لماذا حصل الهاتف على هذا المركز المتأخر بالرغم من كل هذه المميزات؟ هنا نجد أن المستشعر الرئيسي للهاتف والذي يأتي بدقة 108 ميجابيكسل لا يمتلك ميزة التركيز التلقائي الثنائي Dual Pixel Autofocus، وافتقاده لهذه الميزة جعل أداء المستشعر الرئيسي سيء في بعض الظروف خاصةً في ظروف الإضاءة المنخفضة، وهذا حتى بالمقارنة مع جالكسي S20 العادي.

إضافة إلى ذلك فالـDynamic Range الواسع بالهاتف ليس مثالي، وقد وصف الموقع هاتف هواوي P40 برو بأنه يقدّم أداء أفضل بكثير من هذه الناحية، إضافة إلى ذلك فهاتف شاومي مي 10 برو قد حقق نتائج أفضل فيما يخص حدة الصورة وتفاصيلها.