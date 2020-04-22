بلدي زوارة: شاحنات دخلت من رأس اجدير دون تطبيق أي إجراءات احترازية ضد كورونا

أفاد المجلس البلدي زوارة، الأربعاء، بدخول شاحنات من

معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس دون التنسيق مع غرفة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا

بالبلدية، ولم تؤخذ عينات تحليل من السائقين.

وأعلن المجلس،

في بيان له، عدم تحمله لأي مسؤولية تنتج عن دخول هؤلاء السائقين من المعبر دون

اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

وأكدت البلدية عجزها عن تقديم خدمات الحجر الصحي والعزل

للسائقين رغم الوعود المتكررة من الجهات المسؤولة.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي أعلن في 15 مارس الماضي حالة

الطوارئ وإغلاق كافة المنافذ البرية الحدودية، لمجابهة وباء كورونا.

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