نسخة جديدة من واتساب بمميزات كثيرة.. تعرّف عليها

في إطار سعيها لمنافسة التطبيقات الأخرى أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية النسخة التجريبية الجديدة لتطبيق واتساب الشهير.

واحتوت النسخة الجديدة على مجموعة كبيرة من المميزات أبرزها ميزة توسيع المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو من 4 إلى 8 أشخاص.

وتسعى الشركة الأمريكية من خلال هذه الميزة إلى منافسة تطبيقات ZOOM وفيس تايم، وغيرها من التطبيقات التي تتيح مكالمات جماعية لعدد كبير من الأشخاص في ذات الوقت.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدم قادرا على بدء مكالمات جماعية تضم أكثر من 4 أشخاص بشكل مباشر، بالإضافة لإمكانية بدء مكالمة جماعية من خلال التبويب الخاص بالمكالمات الموجود في التطبيق، ومن ثم إضافة الأشخاص الراغب بضمهم للمكالمة الجماعية بشكل فردي.

وطلبت الشركة الأمريكية من المستخدمين الراغبين بتجريب هذه الميزة بتحميل الإصدار التجريبي رقم 2.20.133 بالنسبة لمستخدمي أندرويد، والإصدار التجريبي رقم 2.20.50.25 بالنسبة لمستخدمي نظام أي أو إس.

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