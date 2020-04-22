أبل تطلق لوحة المفاتيح Magic keyboard

كشفت شركة أبل الأمريكية عن لوحة المفاتيح Magic Keyboard المميزة والتي تحتوي على عدد كبير من الوظائف والمميزات أبرزها ميزة التتبع.

وتتميز لوحة المفاتيح الجديدة باحتوائها على مفصلة حديدية تجعل الآيباد يطفو فوقها، وبإمكانية تعديل زوايا الشاشة بحسب رغبة المستخدم، وبسهولة وصلها بالآيباد من خلال المغناطيس الملحق بها.

ولا تحتاج لوحة المفاتيح الجديدة للاقتران أو الشحن عند تشغيلها، إذ يكفي وصلها بالآيباد من خلال الملامس الخلفي الموجودة على آيباد.

وزودت الشركة الأمريكية لوحة المفاتيح الجديدة بإضاءة جيدة وأزرار تعمل بآلية مقصية لتكون مشابهة للوحة المفاتيح الموجودة بجهاز ماك بوك آير، بالإضافة لدعم لوحة التتبع لإيماءات اللمس المتعدد.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تحدد موعد إطلاق لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق ولا سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية