بريطانيا ستبدأ اختبار لقاح ضد كورونا على البشر

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانوك استعداد بلاده لبدء تجارب لقاح محتمل مضاد لكورونا، وأن الاختبارات على الأشخاص ستبدأ يوم الخميس، قائلا أنها ستضاف إلى تجارب أخرى مماثلة تجرى حاليا في أنحاء من العالم.

وقال هانوك إن الدواء طوره علماء في جامعة أكسفورد، مشيرا إلى أن معدلات نجاحه مبشرة وقد تصل حتى 80 في المائة، وقد تم تكوين هذا اللقاح باستخدام فيروس للشمبانزي، قبل تعديله جينيا لحمل كوفيد-19.

يشار إلى أن أكثر من 30 شركة تتسابق في أنحاء العالم، من أجل تطوير لقاح لوباء كوفيد-19، الذي تسبب في وفاة عشرات آلاف الأشخاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية