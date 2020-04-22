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معجزة في نيجيريا.. ستينية تُنجب توأم

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مستشفى لاجوس الواقع في مدينة لاجوس النيجيرية يوم 14 أبريل الجاري معجزة جديدة تمثلت بإنجاب النيجيرية مارجريت أدينوجا لتوأم وهي في سن الـ68 عاما.

وأكد الأطباء أن حالة الصبي والبنت حديثي الولادة بصحة جيدة، وأنهما لا يعانيان من أي مشاكل.

وكشف الزوج البالغ من العمر 70 عاما بأن حلم الإنجاب راودهما منذ العام 1996، و بأنهما حاولا الإنجاب مرارا وتكرارا دون جدوى.

وأقدم الزوجان في العام الماضي على إجراء عملية تلقيح صناعي للمرة الرابعة، وبالفعل نجحت العملية وحملت السيدة بتوأم أنجبته بعملية قيصرية في الأسبوع 37 من الحمل.

وحذر الأطباء الزوجان من تهديد الحمل لحياة الأم، إلا أنهما آثرا المخاطرة ليحققا حلمهما.

وأكد الطبيب المشرف على عملية الولادة بأن ما حدث معجزة، وبأن الزوجين خاطرا كثيرا بهذا الحمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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