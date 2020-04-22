تطبيق القرآن الكريم Quran Pro – استمع للقرآن بصوت أشهر القراء في العالم الإسلامي على أي جهاز!

تطبيق القرآن الكريم المعروف باسم قرآن برو Quran Pro هو أحد أفضل التطبيقات الإسلامية حيث يتيح لك الاستماع إلى عشرات القراء المميزين حول العالم بجودة عالية للتلاوات على أي جهاز!

يقدم التطبيق مجموعة من أروع وأعذب أصوات القرآن حول العالم مثل : عبد الرحمن السديس ،ماهر المعيقلي، سعود الشريم عبد الباسط عبد الصمد، محمد صديق المنشاوي، مشاري بن راشد العفاسي، سعد الغامدي، وغيرهم من القراء المميزين الذين يزيد عددهم على 60 قارئاً.

تطبيق Quran Pro تطبيق عالمي، لأنه مناسب للمستخدمين العرب القادرين على فهم العربية وكذلك غير العرب حيث يوفر تطبيق Quran Pro ترجمة مصاحبة بلغات مختلفة مثل الإنجليزية، والفرنسية واللغة الأردية.

أهم مميزات تطبيق Quran Pro قرآن برو :

تطبيق Quran Pro مجاني حيث يمكنك تحميله والاستمتاع بكل مزاياه.

قراءة القرآن الكريم باللغة العربية بالمصحف الذي تريده إلى جانب ترجمته باللغات الأخرى أو حتى الحصول على تفسير ومعنى بأكثر من ثلاثين لغة أثناء تشغيل التلاوة.

العلامات المرجعية: يمكنك وضع علامة مرجعية للسور والقراء المفضلة لديك .

وضع غير متصل بالشبكة: قم بتنزيل التلاوات وقوائم التشغيل والمسارات، وأستمع إلى القرآن في أي مكان باستخدام وضع عدم الاتصال.

المفضلة: إنشاء مجموعة القرآن الخاصة بك ببساطة عن طريق وضع علامة على قوائم التشغيل المفضلة لديك.

منصة مشتركة متاحة لأنظمة iOS و iPad و Apple TV و Apple Watch و MacOS و Android و CarPlay و Android Auto و Android TV و Samsung & LG Smart TVs و Alexa

يمكنك تشغيل الصوت في الخلفية أثناء استخدام التطبيقات الأخرى.

ميزة الوضع الليلي لتسهيل القراءة أثناء الليل بدون إجهاد للعين.

مزايا إضافية مثل الرقية الشرعية والأدعية.

يتطلب التطبيق اتصال بالإنترنت للاستخدام في حالة عدم تحميل السور.

الملائمة:

يعمل على أجهزة الآيفون والآيبود-تاتش والايباد وأيضاً أجهزة الأندرويد

نظام تشغيل ملائم: iOS 12.0 أو أحدث ونسخ 4.4 فما أحدث في الاندرويد

مناسب: للجميع

تنزيل تطبيق القرآن الكريم Quran Pro :



المبرمج: Quanticapps

السعر : تحميل مجاني