شاشة تايوانية جديدة بسرعة استجابة عالية

أماطت شركة MSI التايوانية اللثام عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Optix MAG301CR.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بلوحة VA مقاس 30 بوصة وبدقة عرض 2560 * 1080 بيكسل، وبمعدل تنشيط 200 هرتز للصورة.

وتتميز الشاشة الجديدة بنسبة التباين التي تصل 3000:1، وبتغطية نطاق الألوان sRGB، ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 98%، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات الملتميديا، بالإضافة لسرعة الاستجابة والتي تصل إلى واحد ميلي في الثانية.

وأضافت الشركة التايوانية لهذه الشاشة ميزة FreeSync من AMD، والتي تعمل على عدم تشوه الصورة حتى مع معدلات تنشيط الصورة المنخفضة.

وستحتوي الشاشة الجديدة على منفذ HDMI 2.0، منفذ Display Port 1.2، منفذ USB-C، محورUSB-A، قابس AUX يستخدم من أجل توصيل السماعة الخارجية أو سماعة الرأس.

الجدير بالذكر أن الشركة التايوانية لم تكشف عن موعد إطلاق الشاشة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

