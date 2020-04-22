سيرين عبدالنور مذيعة “من المنزل” في رمضان

أعلنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور من خلال تغريدة على حسابها في تويتر عن تقديمها لبرنامج ترفيهي خلال شهر رمضان المبارك على قناة MBC.

وأكدت النجمة اللبنانية أن البرنامج سيُبث من المنزل وسيشاركها في تقديمه النجم المصري أحمد فهمي.

وقالت النجمة اللبنانية إن البرنامج سيتضمن مسابقات وجوائز عديدة، بالإضافة للقاءات مع عدد كبير من النجوم، وفقرة موسيقية.

وتمنت سيرين عبد النور في نهاية التغريدة أن ينال البرنامج إعجاب عشاقها، وأن يعوض غيابها عن الموسم الرمضاني بعد توقف تصوير مسلسلها دانتيل بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن النجمة اللبنانية نشرت على حسابها في إنستغرام فيديو لها من المسلسل بعد إعلان توقفه، وأبدت حزنها لغيابها عن الساحة الفنية، وأكدت أن المسلسل سيحقق نجاحا عند عرضه بعد انتهاء شهر رمضان.

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