البدء في حجر عدد من المواطنين العالقين في الخارج تمهيدا لإعادتهم

مع تزايد وتيرة انتشار وباء كورونا وحصده الألوف من

الضحايا، وإصابات تجاوزت سقف المليونين حالة، شرعت وزارة الخارجية بالتنسيق مع

سفاراتها وقنصلياتها في العالم للبدء في إجراءات إعادة الليبيين العالقين، بالأخص

في الدول التي انتشر فيها الفيروس كثيرا.

وأعطت وزارة الخارجية تعليماتها للسفارات بالبدء في

إجراءات عودة الليبيين العالقين في الخارج بحجرهم 14 يوما، وإجراء تحليل PCR

قبل الحجر وقبل إعادتهم إلى ليبيا، وفق توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأعلنت السفارات الليبية في تونس وإيطاليا ومالطا وتركيا

بدء إجراءات تسجيل الليبيين العالقين في هذه البلدان، والراغبين في العودة إلى أرض

الوطن.

البدء في إعادة 4500 مواطن من تونس

الملحق الإعلامي في سفارة ليبيا بتونس “جمال الكافالي

قال، إن عدد المواطنين العالقين بدولة تونس بلغ قرابة 4500 مواطن يرغبون في العودة

إلى البلاد.

وأوضح“الكافالي، في تصريح للرائد، أن السفارة بدأت

بإسكان المواطنين الراغبين في العودة في فنادق وحجرهم صحيا لـ 14 يوما وإجراء

تحليل لهم لتأكيد خلوهم من وباء كورونا، مضيفا أنه بعد مرور 14 يوما يعاد لهم

التحليل، ومن يُتأكد من خلوه من الوباء يرجع للبلاد، ومن تظهر نتيجته موجبة يظل في

تونس، لتلقي العلاج.

وأشار الكافالي إلى أن القنصلية وفرت مندوبا لكل فندق

لمتابعة أوضاع المواطنين، وأطباء وممرضا وممرضة، لمعالجة أي مريض منهم، وتوفير كل

مستلزماتهم.

46 مواطنا في مالطا دخلوا الحجر الصحي

من جهته أفاد القنصل الليبي في مالطا مبروك الفورتي، أن

عدد 46 مواطنا من أصل 101 عالق في مالطا دخلوا الحجر الصحي بدءا من اليوم، وأجري

لهم تحليل الكشف عن وباء كورونا.

وأضاف الفورتي في تصريح للرائد، أن باقي المواطنين رفضوا

دخول الحجر الصحي والإقامة في الفندق، معللين رفضهم أنهم يريدون حجر أنفسهم

بمنازلهم، موكدا أن هذا مارفضته القنصلية، لأنه لا يتماشى مع تعليمات وزارة

الخارجية والمجلس الرئاسي.

وبين الفورتي أن المواطنين الذين دخلوا الحجر الصحي لمدة

14 يوما ستقدم لهم كل مستلزماتهم اليومية من أكل وأدوية، وبعد مرور 14 يوما تعاد

لهم التحاليل، وإذا ثبت خلوهم من الوباء سيرسلون للبلاد.

حجر ١٤ يوم في فنادق بتركيا

وأفادت القنصلية العامة في أسطنبول ببدئها في تسجيل

المواطنين الراغبين في العودة إلى ليبيا، وسيُوضعون في فنادق حتى البدء في إجراءات

العودة الفعلية لليبيا.

وأوضحت القنصلية أنها ستشرع في إجراء فحص pcr

لكافة المواطنين بواقع (650)حالة في اليوم، وحجرهم لمدة ١٤ يوم للتأكيد من

سلامتهم، وعدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

هذه الإجراءات جاءت بتوصية مباشرة من رئيس المجلس

الرئاسي فائز السراج؛ لإنهاء معاناة المواطنين العالقين في الخارج.

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