ابل تنوي طرح نسخة أخرى من الايفون رخيص الثمن باسم ايفون SE بلس العام القادم!

بعد الإعلان عن الايفون رخيص الثمن الجديد ايفون SE نسخة 2020 مؤخراً ظهرت تسريبات أخرى تفيد بأن ابل تنوي طرح نسخة أخرى العام المقبل تحت اسم ايفون SE بلس.

وفقاً للمحلل الشهير لشئون ابل Ming-Chi Kuo فإن هاتف ايفون SE بلس كان مقرراً له أن يتم إطلاقه خلال النصف الأول من عام 2021 القادم لكن الخطة الزمنية ربما تكون قد تغيرت ليتم تأجيل ذلك إلى النصف الثاني من عام 2021.

هاتف ايفون SE بلس سوف يكون نسخة محسنة من هاتف ايفون 8 بلس حيث على الأغلب ستحافظ ابل على نفس التصميم مع تعديلات بسيطة وتطويرات في المواصفات الفنية الداخلية كاستخدام معالج Apple A13 أو A14 القادم.

المواصفات الأخرى المحتملة لهاتف ايفون SE بلس سوف تكون شاشة LCD بقياس 5.5 إنش، ميزة مقاومة الماء والأتربة، ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت، دعم الشحن السريع واللاسلكي، كاميرا خلفية أحادية أو مزدوجة.

سعر هاتف ايفون SE بلس سوف يكون في حدود 500 دولار أمريكي كسعر مبدئي وهو بذلك يكون أرخص من الإصدارات السنوية الجديدة للايفون والتي عادة ما يبدأ سعرها من 650 أو 700 دولار أمريكي.

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