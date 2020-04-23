الصحة تدين اختطاف مليشيات حفتر لأطقم طبية بمستشفى ابن سينا بسرت

أدانت

وزارة الصحة الأفعال الإجرامية التي ترتكبها مليشيات حفتر من خطف وتغييب قسري

واعتداء على الأطقم الطبية بالمدينة.

وأكدت

الوزارة، في بيان أصدرته الأربعاء، اختطاف مليشيات حفتر الأسبوع الماضي لطبيب

أطفال وطبيب تخدير من مستشفى ابن سينا في سرت، واختفاء ممرض وموظف إدراي يعملان

بالمشفى هذا الأسبوع.

وشددت

الوزارة على أن الاعتداء على الأبرياء والأطقم الطبية يعرقل عمل المستشفيات

والقطاع الصحي الذي يقدم الخدمة الطبية الإنسانية لجميع المواطنين.

وطالبت

الوزارة أعيان مدينة سرت ومشايخها وعقلاءها بالعمل للإفراج فورا عن الأطقم الطبية

المحتجزة قسرا.

يشار

إلى أن مليشيات حفتر تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة سرت منذ دخولها المدينة، استهدفت

خاصة مواطنين ترجع أصولهم إلى مدينة مصراتة.

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