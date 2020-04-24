رسميًا – الكشف عن هاتف موتورولا إيدج المتوسط مع عدد من المواصفات الرائدة

اليوم وجنبًا إلى جنب مع هاتف موتورولا إيدج بلس الرائد أعلت أيضًا الشركة المحبوبة موتورولا عن هاتفها المتوسط الجديد موتورولا إيدج (بدون بلس في اسمه) وهو الذي يأتي مع مواصفات داخلية مميزة وأكثر من متوسطة كما أنه يحافظ على جمالية التصميم وكذلك التسعير، وفي هذا المقال سنعطيكم كافة المعلومات عنه.

مواصفات هاتف موتورولا إيدج

يأتي هاتف موتورولا إيدج مع معالج سنابدراجون 765G فوق المتوسط وبهذا فهو يدعم شبكات الجيل الرابع، لكن ما يعيب هذا الهاتف حقًا هو قدومه مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية فقط مع عدم وجود خيارات أخرى، لكن من حيث المساحة التخزينية فيمكنك أن تحصل على 128 جيجابايت!

من ناحية الكاميرات فهذا الهاتف يأتي مع كاميرا خلفية رباعية، وهنا نجد أن الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا 16 ميجابيكسل واسعة جدًا، كاميرا 8 ميجا تيليفوتو ومستشعر ToF .

يأتي الهاتف أيضًا مع بطارية بسعة 4,500mAh مع دعم الشحن السلكي بقدرة 18 وات مثل إصدار بلس، لكن الهاتف هنا لا يدعم الشحن اللاسلكي للأسف.

أما عن أفضل العوامل على الإطلاق في هذا الهاتف هي أنه يأتي مع نفس حجم وشاشة هاتف موتورولا إيدج بلس الرائد، هذا حيث أنه لدينا هنا شاشة بقياس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومن نوع أوليد وأيضًا فالهاتف يدعم التردد 90Hz!

حتى الآن لم تحدد موتورولا سعر الهاتف الجديد لكن لأمر لن يحتاج لكثير من الوقت خاصةً أن إصدار بلس من الهاتف قد تم تحديد سعره بالفعل، وبشكل عام فهذا الهاتف ممتاز جدًا من حيث المواصفات والتوليفة التي يقدمها، لكن لدي تحفظ كبير على سعة الذاكرة العشوائية خاصةً أن زيادتها لـ8 أو حتى 6 جيجابايت لم تكن ستكلف موتورولا شيئًا! ما رأيك أنت في هذا النقطة؟ وما هو السعر الذي إذا جاء به هذا الهاتف سيكون مغري لك بشكل كافي لكي تقتنيه؟ شاركنا الآن.