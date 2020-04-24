تعرف على أبرز عيوب هاتف ايفون SE الجديد إصدار 2020!

هاتف ايفون SE رخيص الثمن الجديد المُعلن عنه مؤخراً أثار الكثير من الجدل حوله في الأوساط التقنية ولم يسلم من سهام الانتقادات. في هذا المقال سوف نعرض أبرز الانتقادات أو العيوب التي يجب وضعها في الاعتبار قبل شراء الهاتف.

الشاشة صغيرة

شاشة ايفون SE الجديد إصدار 2020 بقياس 4.7 إنش فقط مع حواف عريضة للشاشة، البعض قد يفضل هذا الحجم الصغير إلا أن قطاع كبير قد يرى أن الشاشة الصغيرة لم تعد ملائمة للاستمتاع بمشاهدة الفيديو وتشغيل الألعاب والقراءة والاستمتاع بمحتوى أغنى على الشاشة.

هذا هو الانتقاد الوحيد بخصوص الشاشة، أما من الناحية التقنية فالشاشة بكثافة بكسلات 326 بكسل لكل إنش وهي مناسبة للغاية مع درجة سطوع عالية وتقنيات تتحكم في الألوان وفقاً للمحتوى المعروض والإضاءة المحيطة.

الكاميرا تفتقد الوضع الليلي

كاميرا ايفون SE الجديد تشبه كاميرا ايفون XR فهي كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل وتدعم التصوير بتقنية Portrait Mode والتحكم بالإضاءة Lighting Mode.

أداء الكاميرا مميز للغاية بحسب المراجعات الأولية للهاتف من ناحية جودة الصورة ودقة التفاصيل والألوان وخاصة في الإضاءة النهارية إلا أن العيب الوحيد في الكاميرا هو عدم وجود الوضع الليلي Night Mode مما بجعل أداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة سيئاً للغاية.

لا نعرف لماذا أسقطت ابل هذه الميزة من ايفون SE الجديد رغم وجودها في هواتف ايفون 11 التي تحمل نفس المعالج، ربما تعمدت ابل جعل هذه الميزة حصرية في الإصدارات الأغلى من الايفون.

البطارية والشحن

واحدة من عيوب الحجم الصغير لهاتف ايفون SE الجديد أن سعة البطارية ليست كبيرة. البطارية سوف تصمد معك اليوم كله إذا كنت من أصحاب الاستخدام المتوسط أما إذا كنت من أصحاب الاستخدام الثقيل فقد تحتاج لشحن الهاتف مرة أخرى في اليوم.

شيء آخر لابد من لفت النظر إليه أن الهاتف مرفق معه في علبة الشراء شاحن بطيء بقوة 5 وات فقط رغم أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع التي إذا أردت الاستفادة منها عليك شراء الشاحن السريع بتكلفة إضافية من ابل.

هاتف جيد رغم الانتقادات

برغم الانتقادات الموجهة للهاتف يعتبر هاتف ايفون SE إصدار 2020 الجديد أحد أفضل الهواتف الذكية في فئته السعرية التي تبدأ من 400 دولار أمريكي.

نقطة القوة الأساسية في الهاتف وجود معالج Apple A13 المستخدم في هواتف ايفون 11 والتي تجعله يقدم أداءً راقياً كما رأينا في اختبارات الأداء ناهيك أيضاً عن الكاميرا المميزة.

في النهاية عليك موازنة العيوب والإيجابيات ومقارنة هذا الهاتف بالبدائل الأخرى المتاحة للوصول إلى أفضل قرار قبل الشراء.