هاتف مميز ورخيص الثمن من شركة “ألكاتيل” الفرنسية

كشفت شركة ألكاتيل الفرنسية عن هاتف جديد رخيص الثمن أطلقت عليه اسم 1S.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P22 ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الفرنسية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.22 بوصة ودقة عرض 1520 * 720، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ3 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تجعله يعمل لمدة يوم واحد، منفذ 3.5 للسماعات، بلوتوث، وواي فاي.

يذكر أن الشركة الفرنسية ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق بسعر 129 يورو فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية