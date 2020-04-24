“فيسبوك” يُحارب الشائعات بميزة تتبّع دقيقة

في إطار سعيها لمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية إطلاق ميزة جديدة تساعد على معرفة المكان الذي أُطلقت منه المنشورات عالية الانتشار بشكل مُفصل.

ومن خلال الميزة الجديدة سيظهر اسم المستخدم الذي قام بنشر المنشور، تاريخ النشر، الدولة والمدينة التي أطلق منها المنشور.

وأكدت الشركة الأمريكية تطبيق الميزة الجديدة على الصفحات التي تدار من خارج أمريكيا ويتابعها الأمريكيون بشكل كبير.

وتسعى فيسبوك من خلال هذه الميزة منح المستخدمين مزيدا من الشفافية لمعرفة مصدر المعلومات المنشورة، ولكي لا تؤثر الصفحات على آراء الناخبين الأمريكيين، وذلك بعد اتهامها في العام 2016 بنشر المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تكشف عن المعايير التي تحدد من خلالها المنشور عالي الانتشار الذي يستوجب عرض مكان نشره.

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