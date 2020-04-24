أهم البرامج العمل من المنزل – إصدارات ويندوز 10 و مايكروسوفت أوفيس بتخفيضات مهولة لفترة محدودة!

مع تفشي وباء فيرس كورونا عالمياً بات العمل من المنزل أمراً رائجاً وتشجع عليه الحكومات والشركات لإتمام وإنجاز الأعمال والحد من انتشار الفيرس بعيداً عن تجمعات أماكن العمل. وإذا كان لديك حاسوب مكتبي أو محمول فإن أهم الأدوات والبرامج التي لا غنى عنها: نظام تشغيل ويندوز 10 وحزمة مايكروسوفت أوفيس المكتبية! ونحن هنا نقدمها لك بأرخص الأسعار الممكنة وتخفيضات إضافية حصرية لزوار أخيار التطبيقات.

للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك عليك البقاء في المنزل أطول فترة ممكنة والتزام إجراءات الوقاية كغسل الأيدي. أما لإتمام أعمالك من المنزل عليك اتباع جدول منظم للعمل وتوفير مساحة عمل مناسبة في المنزل وإذا كنت في حاجة لنظام تشغيل سلس أو حزمة أوفيس مكتبية أصلية، فهنا مرادك من متجر Keysworlds.

أوفيس 2019 برو

حزمة أوفيس 2019 هي أحدث الإصدارات التي أطلقتها مايكروسوفت مضاف إليها المميزات الموجودة في منصة Office 365 Pro Plus على مدار ثلاثة سنوات وبدلاً من أن تكبد نفسك مئات الدولارات لشراء الرخصة من متجر مايكروسوفت تستطيع شراء مفتاح التفعيل مباشرة من متجر Keysworlds بسعر رخيص وخصم إضافي حصري لزوار أخبار التطبيقات!

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Office 2019 Professional Plus (1PC): $32.27 $64.54

ويندوز 10 + أوفيس 2019 برو

يوفر متجر Keysworlds ويندوز 10 بسعر منخفض للغاية مضافاً إلى حزمة مايكروسوفت المكتبية وبذلك سوف توفر الكثير من الأموال بالمقارنة بالشراء مباشرة من متجر مايكروسوفت الرسمي.

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Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro: $38.29 $76.57

Windows 10 Home + Office 2019 Pro: $39.38 $78.76

أوفيس 2016

لا يزال أوفيس 2016 أداة قوية للعمل وإنجاز المستندات التي تريدها لكنها أيضاً غالية على متجر مايكروسوفت إذ يتعدي سعرها 200 دولار أمريكي.

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Office 2016 Professional Plus (1PC): $21 $36.09

Windows 10 Professional + Office 2016 Pro: $25 $42.66

Windows 10 Home + Office 2016 Pro: $25 $41.56

خصومات أخرى على ويندوز 10



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Windows 10 Professional (1PC): $9.49 $15.31

Windows 10 Home (1PC): $10.17 $16.40

Windows 10 Pro Professional (2 PC): $15.59 $25.15

Microsoft Office 365 Professional Plus (1PC): $15.54 $24.06

متجر Keysworlds.com

متجر Keyworlds.com يقدم لك خدمة تراخيص ومفاتيح المنتجات والبرامج الأصلية بأسعار مخفضة للغاية وتوصيل سريع إلى بريدك الإلكتروني بعد إتمام عملية الدفع مباشرة باستخدام أحد الوسائل المختلفة التي يقدمها لك مثل البايبال والتحويل البنكي وبطاقات الائتمان والخصم المباشر مع خدمة عملاء متاحة طوال الوقت سوف تساعدك في حالة واجهت أية مشكلات عبر البريد الآتي: [email protected]