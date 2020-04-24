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صينية تعاني من السعال لـ14 عاماً لسبب لا يخطر على بال

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عانت فتاة صينية تبلغ من العمر 22 عاما من نوبات سعال شديدة منذ أن كانت في سن 8 سنوات، وفشل الأطباء في تحديد السبب الرئيسي لهذه النوبات، كما لم تنفع العلاجات التي قدموها للفتاة في شفائها.

وظلت حالة الفتاة في تدهور مستمر، حيث أصبحت تشعر بضيق في التنفس رغم تناولها للأدوية والمضادات الحيوية.

واستمرت الفتاة على هذه الحال حتى راجعت مستشفى جامعة غوانزو الصينية، حيث طلبت وانغ مينغ نائبة رئيس قسم جراحة القلب والصدر منها إجراء مجموعة من الأشعة المقطعية.

وأظهرت الصور وجود جسم عالق في رئتها اليمنى يسبب لها هذه المعاناة، وعلى الفور خضعت الفتاة لعملية منظار استمرت لمدة نصف ساعة من أجل إخراج الجسم العالق والذي كان عبارة عن عظمة دجاج بحجم 2 سم.

وقال الأطباء إن الفتاة استنشقت العظمة عبر عندما كانت صغيرة، وهذا ما ساهم في وصولها إلى رئتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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