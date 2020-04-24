4 مشروبات تقضي على الحموضة بعد الإفطار

يكثر تناول الأطعمة والحلوى في شهر رمضان الكريم مما يجعل الشخص مصابًا بالحموضة بعد الإفطار مباشرة، لذلك نقدم لكم مشروبات تساعدك على تخطي هذه المشكلة.

شاي الأعشاب

يساعد على تحسين الهضم وتهدئة العديد من مشاكل المعدة منها الغازات والغثيان، ، ولكن تجنب تناول النعناع أو شاي النعناع لأنه يزيد من اضطرابات المعدة.

العرق سوس

يساعد على زيادة طلاء المخاط في بطانة المريء، مما يساعد على تهدئة آثار حمض المعدة.

العصائر

تعد العصائر وسيلة رائعة للتخلص من الحموضة، فهي تساعد على دمج المزيد من الفيتامينات والمعادن في وجباتهم الغذائية، كما أنها حل سحري للأشخاص الذين يعانون من الارتجاع المريئي.

المياه

الإكثار من تناول المياه يعد من أكثر المشروبات المفيدة التي تساعد على القضاء على الحموضة بطريقة سهلة، لأنها تعمل على توزيع المعادن في الجسم.