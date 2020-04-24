معلومات ونصائح عن أهم مشكلة صحية تواجه الصائمين في بداية رمضان

التجفاف وراء أهم مشكلة صحية تواجه الصائمين في بداية رمضان، ألا وهي الصداع، فمن المعروف أن أكثر من 75% من دماغ الإنسان مكون من الماء، والدماغ البشري كثير الحساسية لفقدان هذا العنصر الأساسي في تكوينه، فإذا هبط تركيز الماء عن حد معين، بدأ الدماغ في إفراز مادة الهيستامين كوسيلة لحفظ الماء في هذا العضو الحساس، ما ينتج عنه حس الصداع والإعياء العام الذي عادة ما يرافقه، خاصة قبيل وقت الإفطار، وإذا كان الشخص بالأساس مصابا بنوبات ألم الرأس المزمنة أو نوبات الشقيقة، فسنتوقع أن يفاقم الصيام من أعراضه ويجعلها أصعب مراسا.. كما أنه من المعروف أن صداع الصيام يصيب النساء أكثر من الرجال، ويصيب المتقدمين في العمر أكثر من الشباب.

وللتأكد من أن صداع الصيام هو حقيقة (لا مجرد أسطورة)، أجريت دراسة في جامعة ملايا Univ of Malaya منذ فترة قريبة طلب فيها من حوالي 100 متبرع تسجيل درجة ألم الرأس لديهم (بحسب الجداول المعتمدة) على مدى عدة أشهر، فتبين أن درجة الصداع خلال شهر الصيام كانت أعلى من بقية الأشهر بحوالي 50 %.

ولا تنحصر مشكلة التجفاف في تسبيب الصداع وحسب، وإنما تتعداها للشعور بالإرهاق وفقدان العزيمة والنعاس والميل إلى النوم والدوار والعطش وجفاف البلعوم واللسان وخشونة الجلد والإمساك.

ولا نبالغ إن قلنا إن التجفاف هو أهم علة وراء الأعراض التي يعانيها البشر في أولى أيام الصيام، وأنه -من حسن الحظ- أسهلها علاجا.

فالحل يكمن في الإكثار من شرب الماء، (ينصح بشرب عشرة أكواب يوميا للشخص البالغ ذي الوزن العادي).

وعلى الصائم أن يستمر على هذا النهج طوال الشهر ليدرأ عن نفسه جميع مضاعفات التجفاف التي ذكرناها، والذي يشكل (إضافة لأعراضه المزعجة) خطرا لا يستهان به على كل من يشكو علة مرضية هامة أخرى (كمرض القلب أو الكليتين مثلا).