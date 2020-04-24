10 نصائح هامة لصحتك بعد الإفطار

الامتناع عن الطعام لساعات الصيام الطويلة، ثم تناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات المتنوعة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات متنوعة، منها عسر الهضم، ومنها الشعور بالخمول، وهذه النصائح الخاصة بوجبة الإفطار تساعدك على التخلص من هذه الأعراض.

1. المحافظة على الوزن العادي من دون زيادة أو نقصان إلا في حالة السمنة وزيادة الوزن، فمن الأفضل لهؤلاء استخدام شهر رمضان لخسارة عدة كيلوغرامات من وزنهم وهذا سيكون له أعظم الأثر على صحتهم العامة فيما بعد، وعدم الإفراط في تناول الحلويات، والعصائر المحلاة، والنشويات، والأطعمة المقلية، فطعامنا في رمضان هو نفسه في الأيام العادية.

2. استبدال المقليات عمومًا مثل السمبوسة المقلية بالسمبوسة المعدة بالفرن، كذلك استبدال الأطعمة المقلية بالأطعمة المعدة في الفرن بهدف عدم زيادة مستوى الدهون والكوليسترول في الدم.

3. عدم الإكثار من التوابل والشطة والبهارات والمخللات.

4. عدم الإكثار من شرب المنبهات كالشاي والقهوة لأنها ترهق المعدة وهي مدرة للبول، وبالتالي تحرم الجسم من بعض المعادن والأملاح المفيدة التي يحتاجها الجسم أثناء النهار.

​

5. الفول من الأطعمة التي يكثر تناولها عند الإفطار في رمضان، وهو مادة غذائية مفيدة، فهو يحتوي على البروتينات النباتية، وعلى نسبة عالية من الحديد والفيتامينات، لكنه بطيء الهضم، لذلك لا بد من عدم تناوله بكمية كبيرة عند الإفطار، فهضمه سيستغرق حوالي 8 ساعات، وبالتالي يؤدي إلى الشعور بالثقل والكسل.

6. تناول كميات كبيرة من السوائل والماء لتعويض ما فقده الجسم في الصيام وتناول الشوربات غير الدسمة حتى نتجنب الجفاف والإمساك في رمضان.

7. الإكثار من تناول السلطة الخضراء والفاكهة والأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الألياف، كالخبز الأسمر والحبوب الكاملة والشوفان وعصائر الفاكهة الطازجة لتجنب الإمساك.

8. استبدال العصائر المحلاة المصنعة والمشروبات الغازية في رمضان بالعصائر الطازجة والألبان والحليب.

9. عدم النوم مباشرة بعد الإفطار.

10. ممارسة الرياضة كالمشي، والسباحة، وعدم الإكثار من النوم في رمضان فكل هذا يؤثر على معدلات التمثيل الغذائي ومعدلات حرق الطاقة بالجسم.

أ.د. محمد نجيب عبد الله – صحتك