كورونا يغيِّب مهرجان مارسياك لموسيقى الجاز

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان مارسياك لموسيقى الجاز عن إلغاء النسخة 43 من المهرجان التي كانت ستقام في مارسياك الواقعة في مقاطعة جيرس جنوب غرب فرنسا في الفترة ما بين 24 يوليو و15 أغسطس القادمين.

وبرر مدير المهرجان جان لوين غيومون سبب الإلغاء بانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إغلاق الحدود سيمنع ضيوف المهرجان من الحضور، إضافة لقرارات الحجر المنزلي، ومنع التجمعات، التي ستجعل من وجود الجمهور المحلي أمرا مستحيلا.

وعبر مدير المهرجان عن أسفه لهذا القرار، مؤكدا أن الصحة العامة على رأس الأولويات في الفترة الحالية.

ويعد مهرجان مارسياك من أشهر مهرجانات الجاز في العالم، ويستقبل كل صيف أكثر من 250 ألف زائر.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب بإلغاء العديد من المهرجانات والأحداث الفنية التي تقام في فرنسا عادة كمهرجان كان، وبايون، وأفينيون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية