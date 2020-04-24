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كورونا يغيِّب مهرجان مارسياك لموسيقى الجاز

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان مارسياك لموسيقى الجاز عن إلغاء النسخة 43 من المهرجان التي كانت ستقام في مارسياك الواقعة في مقاطعة جيرس جنوب غرب فرنسا في الفترة ما بين 24 يوليو و15 أغسطس القادمين.

وبرر مدير المهرجان جان لوين غيومون سبب الإلغاء بانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إغلاق الحدود سيمنع ضيوف المهرجان من الحضور، إضافة لقرارات الحجر المنزلي، ومنع التجمعات، التي ستجعل من وجود الجمهور المحلي أمرا مستحيلا.

وعبر مدير المهرجان عن أسفه لهذا القرار، مؤكدا أن الصحة العامة على رأس الأولويات في الفترة الحالية.

ويعد مهرجان مارسياك من أشهر مهرجانات الجاز في العالم، ويستقبل كل صيف أكثر من 250 ألف زائر.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب بإلغاء العديد من المهرجانات والأحداث الفنية التي تقام في فرنسا عادة كمهرجان كان، وبايون، وأفينيون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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