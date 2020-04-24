Realme تطلق هاتفا جديدا بمواصفات مميزة

كشفت شركة Realme الصينية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Realme X50M 5G.

وسيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 765G، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة +Full HD، وبتردد 120 HZ، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

أما الكاميرا الخلفية للجهاز فهي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية للهاتف 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فكانت بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط، منفذ 3.5 للسماعات، وواي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد باللونين الأبيض والأزرق، وستطلقه في الأسواق بسعر يصل إلى 280 دولارا أمريكيا.

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