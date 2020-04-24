بفضل كورونا .. ظهور نادر لقنديل البحر في البندقية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا لمقطع فيديو جديد يظهر تجول أحد قناديل البحر في مدينة البندقية في ظاهرة نادرة للغاية.

وأكد عالم الأحياء أندريا مانجوني مصور المقطع أن الهدوء الذي لف المدينة جعل قناديل البحر تدخلها.

وقال إنه استطاع رؤية القنديل بشكل واضح قرب جسر باريتيري بسبب صفاء المياه لالتزام الناس بالحجر المنزلي، مشيرا إلى أن قنوات المياه في البندقية تكون موحلة عادة بسبب الحركة الكثيرة، وبأن فيروس كورونا جعل القنوات تصفى، ما جعلهم يشاهدون الأسماك وهي تسبح بشكل واضح.

يذكر أن حظر التجول المفروض في المدينة المفروض منذ أكثر من شهر وتوقف النشاط البشري أدى لعودة الحيوانات كالبجع الأبيض، والدلافين إليها، كما أدى لانخفاض مستوى التلوث في شمال إيطاليا.

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