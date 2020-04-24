توم هانكس يدعم “كورونا” ضد التنمر

وقف النجم الأمريكي توم هانكس إلى جانب طفل أسترالي يبلغ من العمر 8 سنوات ويعاني من التنمر بسبب اسمه كورونا.

وكان الطفل كورونا دي فريز قد أرسل رسالة للنجم توم هانكس يطمئن من خلالها عن صحته وصحة زوجته بعد أن علم بإصابتهما بفيروس كورونا.

وعبّر كورونا دي فريز من خلال الرسالة عن حبه وتقديره للممثل الأمريكي، وعن حزنه وغضبه لمناداة رفاقه في المدرسة له بفيروس كورونا.

ورد النجم الأمريكي على رسالة الطفل من خلال كتابة بعض العبارات التشجيعية على آلة كتابة تحمل ماركة كورونا، وإرسالها للطفل.

وعبّر عن سعادته بالتعرف عليه، وبأنه كسب صديقا جديدا، وطلب منه عدم الإصغاء لسخرية الناس من اسمه.

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