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أطباء ألمان يحذرون من عَرَض جديد لـ “كورونا”

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز الهضمي أن الإسهال غير المبرر قد يكون دليلا على إصابة الشخص بفيروس كورونا.

وقالت الرابطة إن الإصابة بفيروس كورونا لا تقتصر على الجهاز التنفسي وحسب، بل إن الجهاز الهضمي معرض للإصابة بهذا المرض.

وبينت الرابطة أن احتمال الإصابة بفيروس كورونا يرتفع في حال صاحبَ الإسهال أعراض أخرى من أعراض الفيروس الفتاك، كارتفاع الحرارة، والسعال الجاف، والحمى، وضيق التنفس، وآلام العضلات والشعور بالتعب وغيرها من العلامات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وطلبت الرابطة الألمانية من الأشخاص الذين يعانون من الإسهال غير المبرر مراجعة الأطباء من أجل التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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