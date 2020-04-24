أطباء ألمان يحذرون من عَرَض جديد لـ “كورونا”

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز الهضمي أن الإسهال غير المبرر قد يكون دليلا على إصابة الشخص بفيروس كورونا.

وقالت الرابطة إن الإصابة بفيروس كورونا لا تقتصر على الجهاز التنفسي وحسب، بل إن الجهاز الهضمي معرض للإصابة بهذا المرض.

وبينت الرابطة أن احتمال الإصابة بفيروس كورونا يرتفع في حال صاحبَ الإسهال أعراض أخرى من أعراض الفيروس الفتاك، كارتفاع الحرارة، والسعال الجاف، والحمى، وضيق التنفس، وآلام العضلات والشعور بالتعب وغيرها من العلامات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وطلبت الرابطة الألمانية من الأشخاص الذين يعانون من الإسهال غير المبرر مراجعة الأطباء من أجل التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

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