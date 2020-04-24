“اتنين في صندوق” يبهر عشاق محمد عدوية

أطلق الفنان المصري محمد عدوية من خلال القناة الرسمية لـ”إم بي سي” مصر تتر مسلسل اتنين في صندوق الذي ستعرضه القناة.

وحظيت الأغنية بأكثر من 58 ألف مشاهدة بعد وقت قصير من رفعها على الموقع، وتفاعل معها عشاق محمد عدوية بشكل كبير.

وعبّر المتابعون عن إعجابهم بكلمات الأغنية، وباللقطات التي عرضت من العمل خلالها، والتي أثارت فضولهم لمتابعة العمل.

يشار إلى أن مسلسل “اتنين في صندوق” من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويلعب دور البطولة فيه النجمان حمدي الميرغني، وأوس أوس، بمشاركة نخبة من النجوم أبرزهم نهى عابدين، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، انتصار، رحاب الجمل، أحمد عبد الله محمود وغيرهم.

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