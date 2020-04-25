واتس اب سوف يعرض لك إعلانات اعتماداً على بياناتك لدى فيسبوك!

لازالت شركة فيسبوك الأم عازمة على عرض الإعلانات في تطبيق المحادثة الأشهر المملوك لها واتس اب ، إنها فقط مسألة وقت قبل أن ترى الإعلانات في واجهة التطبيق.

مؤخراً ظهرت تقارير تفيد بأن فيسبوك قد تخلت مؤقتاً عن خططها من أجل وضع الإعلانات داخل التطبيق ليقوم الفريق التقني المختص عن ذلك بإزالة كود الإعلانات من التطبيق.

الآن يظهر تقرير جديد نشره موقع The Information يفيد بأن فيسبوك في طريقها لوضع الإعلانات في واتس اب اعتماداً على قاعدة بيانات فيسبوك لجعل الإعلانات موجهة أكثر للمستخدين.

يعني هذا أن فيسبوك سوف تستخدم رقم الهاتف المسجل على واتس اب وتطابقه بحسابات المستخدمين على فيسبوك وكذلك إنستاغرام لمعرفة الأنشطة التي يقومون بها على تلك المنصات والوصول إلى المعلومات الخاصة بهم ومن ثمّ عرض الإعلانات التي تلائم اهتماماتهم وتلبي احتياجاتهم.

لماذا وضع الإعلانات في واتس اب عملية صعبة؟

وضع الإعلانات في تطبيق واتس اب ليست عملية سهلة وإلا لكانت الإعلانات موجودة به منذ فترة طويلة. واتس اب هو تطبيق مخصص فقط للمراسلة الفورية وجميع المحادثات مشفرة بتقنية التشفير التام End to End Encryption مما يعني أن لا أحد يستطيع التعرف على محتوى الرسائل بما فيهم الشركة المطورة للتطبيق، لذا قد تضطر فيسبوك إلى الاستعانة ببيانات المستخدمين على المنصات الأخرى التابعة لها وحتى غير التابعة لها حيث يقوم المستخدم بتسجيل رقم هاتفه.

تحدى آخر وهو آلية وضع الإعلانات داخل واتس اب والخيار المطروح كان وضعها داخل تبويب الحالات التي يشاركها المستخدمون مع جهات الاتصال الخاصة بهم لمدة 24 ساعة عوضاً عن شاشة المحادثات الأساسية.

في ذات الوقت يواجه واتس اب منافسة من تطبيقات أخرى مثل تطبيق تليجرام مفتوح المصدر، والذي سوف يكون ملاذاً للمستخدمين في حالة كانت الإعلانات في واتس اب مزعجة.

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