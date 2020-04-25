الموجة الثانية من كورونا…”المختصر المفيد”

لم تنتظر دول عديدة حول العالم نهاية فيروس كورونا حتى

تخطط أو تبدأ رفع القيود التي فرضت لاحتوائه، ذلك أن عجلة الاقتصاد يجب أن تدور

والإنتاج يجب أن يستأنف، لكن هناك قلقا يمكن التعبير عنه بكلمتين: الموجة الثانية.

وسلطت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، الجمعة،

الضوء على المخاوف التي بدأت تخرج إلى العلن بشأن احتمال حدوث موجة ثانية من

الفيروس، الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 197 ألف إنسان حول العالم.

وقالت إن ظهور كابوس كورونا مجددا قد يتسبب في وقوع

إصابات ضخمة، الأمر الذي قد يغرق الأنظمة الصحية، ويعيد العالم إلى المربع الأول:

الإغلاق.

ما الموجة الثانية؟

تحدث الأوبئة الواسعة الانتشار نتيجة مسببات لا تتمتع

غالبية البشر بمناعة ضدها، الأمر الذي يسمح لها بأن تصبح جائحة، أي الوباء الذي

ينتشر في مساحة ضخمة مثل قارة، وربما يمتد إلى العالم كله، كما في حالة فيروس

كورونا، ويصيب عددا كبيرا من البشر بسرعة فائقة.

وما يحدث غالبا في الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي

أنها تنتشر على نطاق واسع ثم تتراجع، تماما مثل موجات البحر الزلزالية

“تسونامي”، وبعد بضعة أشهر تعاود الظهور من جديد وتنتشر في العالم أو في

أجزاء منه فيما يعرف بالموجة الثانية.

ما الذي يجعل الموجة الأولى تنحسر؟

يمكن أن تتراجع أوبئة الجهاز التنفسي مثل جائحة

الإنفلونزا مؤقتا بسبب الطقس، وربما يكون الفيروس قد أصاب عددا كبيرا من الناس في

معظم المناطق، الأمر الذي يمنحهم مناعة، وربما يكتسبون مناعة القطيع، الأمر الذي

يحمي أولئك الذين لم يصابوا بالعدوى، عبر الحد من تفشي الفيروس.

وفي حالة فيروس كورونا، عملت غالبية الدول على فرض قيود

على حركة البشر، كما تبنى كثير من الناس طواعية أو قسرا تدابير التباعد الاجتماعي،

بحيث يصبح انتشار العدوى أمر صعبا.

كيف يمكن أن يعود الفيروس في موجة ثانية؟

هناك عدد من الاحتمالات، كأن تحدث طفرة جينية في

الفيروس، بحيث يصعب على أجهزة المناعة البشرية أن تتعرف عليه، ففي خريف عام 1918،

حدثت الموجة الثانية من الإنفلونزا الإسبانية، وتسببت بمعظم الوفيات وكانت

بالملايين. ويعتقد بعض الباحثين أن الموجة الثانية كانت ناتجة عن طفرة جعلت

الفيروس غير معروفة أبدا بالنسبة لمناعة البشر، وهناك احتمال آخر يتعلق بحركة

الفيروس نحو السكان الذين لم يتعرضوا للفيروس وتتسم مناعتهم بالضعف.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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