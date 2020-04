فتاة عانت 14 عاما من السعال المستمر قبل اكتشاف «السبب الصادم»

الأشعة المقطعية كشفت عن وجود جسم غريب عالق في الرئة اليمنى للفتاة [انترنت]

عانت فتاة صينية على مدار 14 عاما من السعال المستمر وضيق التنفس، ولم تعرف السبب وراء هذه المشكلة الصحية على الرغم من زيارتها أكثر من طبيب، كلهم فشلوا في التشخيص، إلا واحد.

وانتابت الفتاة التي تبلغ من العمر حاليا 22 عاما “صدمة كبيرة” عندما علمت أخيرا أن مشكلة السعال المستمر لديها سببها قطعة عظم من الدجاج عالقة في رئتها، وفق ما ذكر موقع “اوديتي سنترال” للأخبار الغريبة والطريفة.

وبدأت مشكلة الفتاة في الظهور بعد أن عانت من نوبة سعال خطيرة عندما كانت في السابعة أو الثامنة من العمر، وعلى الرغم من الزيارات العديدة إلى المستشفى، لم يتمكن أحد من تشخيص المشكلة.

ولم تتحسن حالة الفتاة على مدار 14 سنة، تناولت خلالها العديد من الأدوية، من بينها المضادات الحيوية، وكانت حالتها تتدهور على نحو جعلها تشعر بضيق في التنفس بشكل مستمر.

وقررت الفتاة في نهاية المطاف إجراء عملية جراحية للتخلص من مشكلتها الصحية. لكن كان على الأطباء إجراء بعض الاختبارات للتأكد من أنها بصحة جيدة بما يكفي لإجراء العملية الجراحية.

وطلبت وانغ جيونغ، نائب رئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى جامعة غوانزو الصينية، مجموعة من الأشعة المقطعية التي كشفت عن وجود جسم غريب عالق في الرئة اليمنى للفتاة.

وأجرى الجراح يانغ مينغ عملية منظار للفتاة لتحديد الجسم الغريب، استغرقت 30 دقيقة، إذ أدخل أنبوبًا به ضوء وكاميرا صغيرة من فمها مرورا بالشعب الهوائية وصولاً إلى الرئتين.

وتمكن الدكتور مينغ من العثور على الجسم الغامض في رئة الفتاة اليمنى، وعندما أخرجه تبين أنه قطعة من عظم الدجاج بطول 2 سم.

ورجح الأطباء أن تكون العظمة قد دخلت إلى رئة الفتاة عندما كانت صغيرة من خلال استنشاقها عبر الأنف.

