الأمير تشارلز يوجه رسالة لأسر الأطباء المسلمين ضحايا كورونا في بريطانيا

هنأ الأمير المجتمع الإسلامي في بريطانيا بمناسبة حلول شهر رمضان [رويترز]

وجه ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، رسالة إلى أسر الأطباء المسلمين الذين فقدوا حياتهم أثناء مواجهة وباء كورونا في بريطانيا.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطعًا للفيديو يظهر الأمير تشارلز وهو يحيي المسلمين بلغتهم قائلًا”:السلام عليكم”، ويعبر عن احترامه وحزنه في نفس الوقت جراء فقد العديد من المسلمين العاملين في المجال الطبي حياتهم أثناء التصدي للوباء الجديد.

كما هنأ الأمير المجتمع الإسلامي في بريطانيا بمناسبة حلول شهر رمضان، والذي سيكون مختلفًا هذا العام وسط إجراءات الإغلاق والعزل المنزلي، الأمر الذي جعل الملايين يغيرون طريقة احتفالهم بشهر الصيام من حيث طقوس الصلاة والتجمعات.

وأكد “تعاطفه العميق لزملاء وأسر كل من فقدوا حياتهم من جميع الأديان، وتقديره وامتنانه لجميع الجهود التي بذلها وما زال يبذلها العاملون في المجال الطبي لمواجهة المرض”.

وتوفي عدد من الأطباء المسلمين والعرب أثناء أداء عملهم في المستشفيات البريطانية، من بينهم: الطبيبان السودانيان أمجد الحوراني، وعادل الطيار، والطبيب العراقي حبيب الزيدي، والطبيب المصري سامي شوشة.

بالإضافة إلى الليبيين الصادق الهوش (58 عامًا)، أخصائي جراحة العظام والمفاصل الذي توفي في مدينة ليفربول البريطانية، والدكتور يونس رمضان التينز، كبير المفتشين الصحيين في مجلس بلدية هارينغاي شمال لندن.

