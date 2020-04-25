الداخلية ومجابهة كورونا تطلعان على أوضاع أصحاب شاحنات البضائع في الحظيرة الجمركية

اطلع وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن رفقة عضو

اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا على الحظيرة الجمركية بمنفذ رأس اجدير والمخصصة

للحجر الصحي لأصحاب شاحنات البضائع.

‎وقال مازن وفق

الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الجمعة، إن أصحاب الشاحنات متواجدون منذ قرابة شهر

بالحظيرة، وأخذت منهم العينات من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، للتأكد من

سلامتهم من الوباء.

‎يشار إلى أن

المجلس البلدي زوارة أفاد، الأربعاء، بدخول شاحنات من معبر رأس اجدير الحدودي مع

تونس دون التنسيق مع غرفة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا بالبلدية، ولم تؤخذ عينات

تحليل من السائقين.

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