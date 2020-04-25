رسميًا – إطلاق هاتف ريلمي X50m 5G مع سنابدراجون 765G وشحن 30 وات

سلسلة هواتف ريلمي X50 هي وبكل تأكيد من أبرز الهواتف من حيث ما تقدمه من مميزات مقابل السعر، وبجانب هاتف ريلمي X50 برو 5G الرائد وريلمي X50 العادي أطلقت ريلمي اليوم هاتف ريلمي X50m 5G مع مواصفات مخففة قليلًا وسعر منخفض ليكون الهاتف الجديد هو أرخص هواتف السلسلة.

مواصفات هاتف ريلمي X50m 5G المتوسط

يأتي الهاتف الجديد مع معالج سنابدراجون 765G فوق المتوسط وعليه فهو داعم لشبكات الجيل الخامس بشكل مثالي، وبشكل عام فهذا الهاتف يأتي مع نفس مواصفات هاتف X50 الداخلية عدا الكاميرات، وبالرغم من أنها تأتي رباعية إلا أنها تقدم بعض التنازلات لتخفيض السعر، لكنها لازالت مناسبة للكثيرين.

يأتي هاتف ريلمي X50m 5G مع شاشة بقياس 6.57 بوصة بدقة FHD+ ومن نوع IPS LCD وهذه الشاشة تقدم ميزة رهيبة وهي تردد 120Hz! إضافة إلى ذلك فالهاتف يأتي مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

الكاميرا هنا تأتي بدقة 48 ميجابيكسل للمستشعر الرئيسي في حين أن المستشعر الثاني سيكون بدقة 8 ميجابيكسل وهو ذو عدسة واسعة جدًا Ultra-Wide، أما العدستين الأخيرتين فهم بدقة 2 ميجابيكسل واحدة للماكرو والأخرى مونوكروم. الكاميرا الأمامية هنا تضم عدسة رئيسية بدقة 16 ميجابيكيسل إلى جانب عدسة 2 ميجابيكسل للعمق.

يأتي الهاتف مع بطارية بسعة 4,200mAh مع شحن سريع بقدرة 30 وات من نوع Dart Charging، وهنا صرّحت ريلمي أن الهاتف سيشحن من 0% إلى 70% فقط في خلال 30 دقيقة، إضافة إلى ذلك فالهاتف يأتي مع تقنيات صوتية Hi-Res من دولبي وأندرويد 10.

سعر وموعد توفر هاتف ريلمي X50m 5G

سيأتي الهاتف بسعر مميز مقارنة بمواصفاته، هذا حيث سيبدأ سعره عند 280 دولار أمريكي تقريبًا وسيتوفر بالألوان الأزرق والأبيض، لكن حتى الآن لم توضح ريلمي موعد توفر الهاتف.