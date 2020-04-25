القائمة الرسمية بالهواتف التي ستحصل على تحديث EMUI 10.1

واجهة EMUI هي من أثرى الواجهات من حيث كثرة التحديثات والإضافات الممتازة! وآخر إصدارات واجهة EMUI هو تحديث EMUI 10.1 والذي تم الكشف عنه للمرة الأولى مع هواتف هواوي P40 منذ عدة أسابيع، واليوم قد أعلنت هواوي عن موعد وصول التحديث الجديد لكافة هواتفها المؤهلة لذلك.

ما هي الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث EMUI 10.1؟

الهواتف الداعمة لهذا التحديث تتوزع على معظم سلاسل هواوي، وفيما يلي نوضّح لكم كافة الهواتف التي أكدتها هواوي في مؤتمرها يوم أمس:

– هواوي P30

– هواوي P30 برو

– هواوي ميت 30

– هواوي ميت 30 برو

– ميت 30 نسخة بورشة

– هواوي ميت 20

– هواوي ميت 20X

– هواوي ميت 20 برو

– هواوي ميت 20 نسخة بورشة

– هواوي ميت إكس القابل للطي

– هواوي ميت إكس إس

– هواوي نوفا 6

– هواوي نوفا 6 5G

– هواوي نوفا 6 SE

– هواوي نوفا 5

– نوفا 5 برو

– نوفا 5i برو

– نوفا 5Z

هذه القائمة وبطبيعة الحال ليست نهائية بشكل كامل، فربما يتم الإعلان عن هواتف أخرى أقدم في المستقبل والتي ستدعم التحديث الجديد، كذلك فبعض الهواتف المذكورة بالأعلى تُعد بالفعل جزءًا من المرحلة الاختبارية Beta ويمكنهم بالفعل تحميل التحديث، لكنه قد يواجه أخطاء ومشاكل كونه لازال تجريبي.

يُذكر أن واجهة EMUI 10.1 في هواتف هواوي تكافئ واجهة Magic UI 3.1 في هواتف أونور من حيث المميزات الجديدة، ويمكنك أن تتوقع أن كافة هواتف أونور الحديثة ستتلقى هذا التحديث بنجاح.