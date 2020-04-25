فيسبوك يطلق ميزة ماسنجر Rooms – بديل جديد لخدمة Zoom !

أعلن فيسبوك اليوم عن إطلاق ميزة غرف المحادثة Rooms في تطبيق فيسبوك ماسنجر لمنافسة خدمة Zoom التي شهدت انتشاراً واسعاً خلال الآونة الأخيرة بسبب تداعيات تفشي وباء فيرس كورونا.

تطبيق فيسبوك ماسنجر لديه بالفعل ميزة المكالمات المرئية الجماعية عبر الفيديو لكن الحد الأقصى للمشاركين فيها محدود ويتطلب أن يمتلكوا جميعاً حسابات على فيسبوك وامتلاك تطبيق فيسبوك ماسنجر.

ما هي ميزة فيسبوك ماسنجر Rooms الجديدة؟

ميزة Rooms الجديدة في تطبيق فيسبوك ماسنجر سوف تتيح العديد من المزايا وتلغي الكثير من القيود على المحادثات الجماعية المرئية.

بداية يمكن إضافة حتى 50 شخصاً في المحادثة الجماعية، وسوف يٌتاح رابط للمحادثة يمكن إرساله إلى أي شخص للانضمام إليها حتى وإن لم يكن لديه حساب على فيسبوك أو يمتلك تطبيق ماسنجر. ( في هذه الحالة سوف يعتمد على المتصفح ).

من الأشياء المهمة أيضاً أن محادثات الفيديو الجماعية التي سوف تتم عبر ميزة ماسنجر Rooms لن تكون محدودة بفترة زمنية ساعة مثلاً أو ساعتين بل أن المحادثة يمكن أن تستمر لوقت غير محدود.

منشيء غرفة المحادثة عبر ميزة ماسنجر Rooms سوف تكون له كافة الصلاحيات على الغرفة مثل التحكم بمن يرى الغرفة وينضم إليها، إزالة أي عضو غير مرغوب بتواجده، قفل الغرفة لعدم انضمام أشخاص آخرين.

ميزة Rooms لن تدعم ميزة التشفير التام End to end Encryption بسبب صعوبة تنفيذ ذلك في المحادثات الجماعية التي تضم عدد كبير من الأعضاء وفقاً لفيسبوك.

فيسبوك صرحت أيضاً أنها لن تقوم بالتنصت على المحادثات المرئية أو الصوتية داخل غرف الدردشة وستكون كافة البيانات الواردة إلى خودامها مشفرة.

ميزة Rooms الجديدة سوف يبدأ إطلاقها بداية من الأسبوع الجاري في بعض الدول وسوف تتوسع لتشمل باقي دول العالم خلال الأسابيع القادمة.

جدير بالذكر أيضاً أن فيسبوك كانت قد قامت بمضاعفة الحد الأقصى للمشاركين في المحادثات المرئية عبر تطبيق واتس اب المملوك لها ليبلغ 8 أشخاص بدلاً من 4 في المحادثة الواحدة.

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