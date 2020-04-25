الصوم خلال الحجر… 4 نصائح لمنع زيادة الوزن

يتزامن الصوم هذا العام مع فترة الحجر المنزلي، الأمر الذي حرم كثيرين من ممارسة العديد من العادات ومنها الإفطارات العائلية.

كما أن تزامن شهر رمضان مع الحجر يرفع احتمالية زيادة الوزن خصوصاً مع عدم القيام بالكثير من الحركة الجسدية. لكن يمكن تجنب ذلك من خلال اتباع بعض النصائح التي تمنع زيادة الوزن أثناء الصوم في الحجر المنزلي، ومنها:

1 شرب كمية كافية من السوائل مثل الماء والزبادي وكمية معتدلة من العصائر الطبيعية. فهذا يساعد على تحفيز عمليتي الأيض والهضم. والأفضل التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.

2 تجنب تناول الأطعمة الجاهزة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون. والأفضل اختيار تلك الصحية المصنوعة في المنزل، فهذا يحد من احتمال زيادة الوزن والتقاط عدوى فيروس كورونا في الوقت نفسه.

3 اتباع نظام غذائي متنوع يحتوي على المغذيات الضرورية ومنها النشويات التي تحتوي عليها الحبوب والمعكرونة والأرز والبروتينات الموجودة في اللحوم ومنتجات الحليب إضافة إلى الفيتامينات والألياف التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول الخضار والفاكهة.

4 تنظيم وجبتي الإفطار والسحور من خلال اتباع النصائح التالية:

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