تساقط الشعر في رمضان.. ودّعي المشكلة بـ7 خطوات

لا تعتبر المعاناة من تساقط الشعر في رمضان أمراً غريباً، فهو قد ينتج عن تراجع مستوى المغذيات في الجسم بسبب عدم اتباع نظام غذائي صحي خلال الصوم. لكن في حال الالتزام ببعض النصائح يمكن المرأة أن تقول وداعاً لتساقط الشعر وأن تستمتع بجماله في الشهر الفضيل.

ومن أجل الحد من تساقط الشعر وفقدانه لكثافته وجماله في رمضان من المفيد الالتزام بتطبيق بعض النصائح السهلة، ومنها:

1- شرب كمية كافية من الماء في الفترة التي تلي تناول الإفطار. كذلك يجب الحرص على تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية من خلال تناول عصائر الفواكه والخضار الطازجة.

2- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين A وبالزنك والحديد لأنها تؤدي دوراً أساسياً في الحد من ضعف وتلف الشعر.

3- استخدام الشامبو المناسب لنوع الشعر والخالي من المواد التي يمكن أن تلحق الضرر به مثل البارابين.

4- عدم تطبيق الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية عليه وخصوصاً في مرحلة الصوم.

5- تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع مرة يومياً. فهذا يساعد على تعزيز الدورة الدموية وعلى تنشيط عمل البصيلات.

6- الحرص على الاسترخاء والابتعاد عن أسباب التوتر عن طريق ممارسة تمارين الاسترخاء والقيام ببعض النشاطات التي تساعد على الشعور بالفرح مثل مشاهدة الأعمال الكوميدية.

7- تطبيق الوصفات الطبيعية التي تعمل على تقوية الشعر ومنها ماسك الزبادي والبيض وماسك البصل والعسل:

قناع الزبادي وبياض البيض

المقادير:

-بيضتان

-ملعقتان من اللبن الزبادي

التحضير:

ماسك البصل والعسل

المكونات:

-حبة بصل

-ملعقة طعام من العسل

التحضير:

1- تعصر حبة البصل ويستخدم العصير لتدليك فروة الرأس.

2- يترك لمدة 10 دقائق.

3- بعد ذلك تدلك فروة الرأس مجدداً بالعسل قبل غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

ومن أجل الحد من تساقط الشعر في رمضان من المفيد تكرار تطبيق إحدى الوصفتين مرتين أسبوعياً.

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