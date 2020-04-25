برنامج PhoneRescue 4 المميز لاسترجاع الملفات والصور المحذوفة من الايفون والايباد وإصلاح مشكلات الجهاز!

حذف الصور والملفات من جهاز الايفون أو الايباد الخاص بك أمر محبط وقد يكون كارثياً أحياناً واسترجاعها ليست عملية سهلة لكن لحسن الحظ هناك برامج مثل PhoneRescue 4 الذي يقوم باسترجاع الصور والملفات المحذوفة من الايفون والايباد بسهولة وسرعة.

مميزات برنامج PhoneRescue 4 :

1. بإمكانه استرجاع جميع أنواع الملفات الملفات: بما في ذلك الصور، الفيديوهات، الرسائل، جهات الاتصال، الملاحظات، التذكيرات، التقويمات، سجلات المكالمة، إلخ. يطبق برنامج PhoneRescue أحدث التقنيات لضمان استعادة بياناتك المفقودة أو المحذوفة بشكل سليم أسهل وأسرع من أي وقت مضى. (شرح طريقة استعادة الصور المحذوفة من الايفون)

2. يتوفر بنسختين لدعم جميع الأجهزة: الأولى هي PhoneRescue For iOS لأجهزة الآيفون والآيباد والأخرى PhoneRescue For Android لأجهزة الأندرويد لضمان استرجاع أي ملف محذوف من أي جهاز.

3. يتيح برنامج PhoneRescue لك إمكانية فحص وعرض الصور المحذوفة مجاناً قبل استعادتها، وثم اختيار الصور التي تحتاج إليها فقط لاستعادتها دون حاجة إلى استعادة جميع البيانات المحذوفة.

4. استعادة رسائل واتس اب المحذوفة: يستطيع البرنامج استعادة الرسائل المحذوفة من تطبيق واتس اب والمرفقات الخاصة بها سواء كان هناك نسخ احتياطي لهذه الرسائل أو لا. (سرح طريقة استعادة رسائل واتس اب المحذوفة من الايفون)

5. واجهة جميلة بسيطة وواضحة وتسهل على جميع الاستخدام.

6. تستطيع تحميل برنامج PhoneRescue مجاناً وفحص الجهاز لمعرفة الصور المحذوفة واستعراضها، كل هذه الخطوات متوفرة في النسخة المجانية لكنك في حاجة لشراء البرنامج لاستعادة الصور.

7. مزايا إضافية لإصلاح مشكلات جهازك: يحتوي البرنامج على مزايا إضافية مثل إصلاح نظام iOS من المشاكل الشهيرة مثل الشاشة السوداء والتعليق عند شعار آبل. قد يستطيع البرنامج أيضاً فتح قفل الايفون / الايباد وإزالة رمز الدخول أو البصمة دون فقدان للبيانات.

8. البرنامج يعمل على الحاسوب ويجب عليك توصيل جهازك المحمول بالحاسوب سواء بنظام ويندوز أو ماك باستخدام الكابل المخصص بعد تثبيت البرنامج للبدء في استعادة ملفاتك المفقودة.

تحميل برنامج PhoneRescue 4 :

يتم تحميل على الحاسوب بنظام ويندوز أو ماك من خلال الرابط الآتي: