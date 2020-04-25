تخلّص من التوتر خلال الصوم في 5 خطوات 

يعتبر التوتر من الحالات النفسية المرافقة للصوم لدى الكثير من الأشخاص. لكن الأفضل التخلص منه لمنع انعاكسه بشكل سلبي على الصحة.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب اتباع بعض النصائح المفيدة جداً للتخلص من التوتر في رمضان:

1- عدم إهمال وجبة السحور

تعتبر هذه الوجبة أساسية خلال الصوم ولهذا يجب تناولها يومياً لأنها تمد الجسم بالطاقة وتعزز القدرة على التحمل خلال النهار.

2- ممارسة الهوايات

من أجل عدم الشعور بالملل الذي يؤدي غالباً إلى إظهار التوتر والعصبية ينصح بممارسة بعض النشاطات والهوايات المفضلة. وتعتبر التمارين الرياضية من الخيارات الصائبة لأنها تعزز مستوى هرمون السعادة في الجسم.

3- النوم لعدد ساعات كافية

من المهم خلال شهر الصوم، تنظيم الوقت من أجل النوم لمدة كافية. فعدم فعل ذلك يسبب تقلب المزاج نهاراً. كذلك يجب الاسترخاء لمدة لا تقل عن 5 دقائق بين الحين والآخر من أجل التخلص من الضغط النفسي.

4- اتباع نظام غذائي متوازن

يساعد النظام الغذائي الصحي والمتوازن على الحد من الشعور بالعصبية أيضاً. فبعض الأطعمة تتسم بتأثير مهدئ من خلال تحفيز مستوى هرمون السيروتونين الذي يعمل على تعديل المزاج.

ولهذا ينصح مثلاً بإضافة القليل من بذور الشوفان الساخنة إلى السلطات. كما يمكن لبعض الأطعمة أن تعمل على الحد من تأثير مستويات هرموني التوتر أي الكورتيزول والأدرينالين، ومنها الزبادي والأسماك الغنية بأحماض الأوميغا 3 مثل السلمون والتونا إضافة إلى الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة.

5- شرب كمية كافية من الماء

من الضروري عدم نسيان ذلك خلال المرحلة الفاصلة بين الإفطار والسحور. كذلك من المفيد تناول مشروبات مهدئة مثل الشاي الأخضر.

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