السينما في برلين تتغلب على كورونا.. وتصل عُشاقها

برلين تواجه كورونا بـ”أفلام الشرفات”

شهدت العاصمة الألمانية برلين ظهور مبادرة ويندوفليكس (أفلام الشرفات) والتي تقوم بعرض الأفلام على الجدران الموجودة أمام المنازل، مما يساعد قاطني تلك المنازل على متابعة الأفلام من الشرفات.

وقالت الألمانية كارولا لوتر إنها تواصلت مع مدير مبادرة ويندوفليكس المدعومة من قاعات السينما المحلية يورك، وطلبت منه عرض فيلم الرسوم المتحركة لوفينغ فينسنت الذي يروي سيرة حياة الرسام الهولندي فان كوخ على جدار أبيض مقابل منزلها.

وبالفعل وافق المدير على طلبها، وقام بعرض الفيلم على الجدار، وتابعت المرأة الألمانية الفيلم رفقة جيرانها من الشرفات، وهم يتناولون العشاء والفوشار الذي قدمته لهم مبادرة ويندوفليكس.

وأبدى زوج كارولا إعجابه بفكرتها، وقال “نحن لا نستطيع الذهاب إلى السينما، ولكن السينما يمكنها أن تأتي إلينا”.

يذكر أن قطاع السينما في ألمانيا تضرر كثيرا بسبب انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي دفع قاعات السينما لطلب التبرعات.

من جانبه عبّر أولاف كارخوف، مدير مبادرة ويندوفليكس عن سعادته بنجاح المبادرة، وأكد رغبته بتطويرها وإقامة حفلات متزامنة في باحات المباني.

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