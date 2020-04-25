ميّزة جديدة تُحسّن البحث في جوجل.. تعرّف عليها

في إطار سعيها لتحسين عملية البحث عبر محرك البحث الخاص بها، قامت شركة جوجل الأمريكية بإطلاق ميزة جديدة تنبه من خلالها المستخدمين لضعف نتائج البحث التي عثروا عليها.

وستقوم الشركة الأمريكية بإظهار رسالة للمستخدم تخبره بضعف النتائج التي عثرت عليها، مع الاستمرار بعرض النتائج.

كما ستقدم للمستخدمين حلولا تساعدهم في الحصول على نتائج أفضل من النتائج الظاهرة، وستطلب منهم استخدام كلمات مفتاحية أخرى، أو التخلي عن علامات التنصيص في حال وجودها في الكلمات التي يبحثون عنها.

وتهدف الشركة الأمريكية من خلال هذه الميزة التمييز بين نتائج البحث الضعيفة ونتائج البحث القوية والموثوقة التي يمكن الاعتماد عليها.

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