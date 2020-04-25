منوعات

ميّزة جديدة تُحسّن البحث في جوجل.. تعرّف عليها

تم النشر منذُ 24 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتحسين عملية البحث عبر محرك البحث الخاص بها، قامت شركة جوجل الأمريكية بإطلاق ميزة جديدة تنبه من خلالها المستخدمين لضعف نتائج البحث التي عثروا عليها.

وستقوم الشركة الأمريكية بإظهار رسالة للمستخدم تخبره بضعف النتائج التي عثرت عليها، مع الاستمرار بعرض النتائج.

كما ستقدم للمستخدمين حلولا تساعدهم في الحصول على نتائج أفضل من النتائج الظاهرة، وستطلب منهم استخدام كلمات مفتاحية أخرى، أو التخلي عن علامات التنصيص في حال وجودها في الكلمات التي يبحثون عنها.

وتهدف الشركة الأمريكية من خلال هذه الميزة التمييز بين نتائج البحث الضعيفة ونتائج البحث القوية والموثوقة التي يمكن الاعتماد عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك