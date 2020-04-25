موتورولا تطلق هاتفين جديدين بمواصفات مميزة

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما اسمي Motorola Edge، وMotorola Edge Plus.

وسيعمل هاتف Motorola Edge بمعالج Snapdragon 765 الحديث والمتطور وبنظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة، وبجودة عرض Full HD، وبمعدل تحديث 90HZ، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 25 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للثانية، و8 ميغا بيكسل للثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 4و6 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي وبلوتوث.

أما الهاتف Motorola Edge Plus فسيأتي بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية هذا الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة عرض Full HD Plus، ومعدل تحديث 90 HZ، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 25 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 256 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية 12 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 ميلي أمبير والشحن العكسي بقوة 15 ميلي أمبير، منفذ 3.5 للسماعات، بلوتوث، وواي فاي.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف Motorola Edge Plus بسعر يصل إلى 1000 دولار أمريكي.

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