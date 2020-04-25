تطبيق Zoom يعزز أمان المستخدمين بتحديثات جديدة

في إطار سعيهم لوضع حد للشائعات التي تحدثت عن وجود ثغرات أمنية في تطبيق ZOOM أطلق القائمون على التطبيق تحديثا جديدا حمل اسم Zoom 5.0.

وأضاف القائمون على التطبيق الجديد معيار التشفير ASE-256 Bit GCM لتعزيز أمان المستخدمين خلال إجراء مكالمات الفيديو.

وستسمح التحديثات الجديدة للمستخدمين بتحديد قوة وأمان كلمات المرور الخاصة التي يستخدمونها لحساباتهم في التطبيق، وإدارة البيانات في الخوادم الإلكترونية.

وأضاف القائمون على التطبيق أيقونة جديدة تستخدم لقفل الاجتماعات الإلكترونية، والتحكم بالمشاركين في هذه الاجتماعات، والتحكم بالشاشة.

يذكر أن تطبيق Zoom حظي بانتشار كبير خلال فترة العزل الصحي، بسبب لجوء العديد من الشركات إليه لإدارة اجتماعاتها عن بُع

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