ماذا قال عادل إمام بعد نجاح مسلسل فلانتينو؟

عبّر النجم المصري الكبير عادل إمام عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي وصلت إليه بعد عرض الحلقة الأول من مسلسله الجديد فلانتينو.

وقال الزعيم إن المسلسل سيناقش سلبيات التعليم في مصر، وبأنه اختار هذا الدور لكي ينحاز للمشاهد الذي سيكون قادرا على قراءة العمل بطريقته الخاصة.

وأكد عادل إمام اختياره الدائم للقضايا التي تهم المشاهدين، لكي يتم تسليط الضوء عليها ومناقشتها.

ومسلسل فلانتينو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد إمام، وبطولة نخبة من نجوم الدراما أمثال سمير صبري، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد وحمدي الميرغني.

يذكر أن هذا العمل السادس الذي يجمع عادل إمام بنجله محمد بعد العراف، صاحب السعادة، عفاريت عدلي علام، عوالم خفية، وفرقة ناجي عطا الله

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