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خطأ يُحوّل مريضة إلى “ميتة” ويحرق جثة “مجهولة”

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت العجوز الأكوادورية ألبا ماوري البالغة من العمر 74 عند استيقاظها من غيبوبتها التي استمرت لـ3 أسابيع بوجود اسمها ضمن قائمة المتوفين بسبب خطأ وقع به العاملون في مستشفى غواياكيل في الإكوادور.

وفور استيقاظها قامت ألبا بإعطاء الممرضة اسمها وعنوانها ورقم هاتفها، لتقوم بالاتصال بعائلتها وتخبرهم بأنها على قيد الحياة.

وقال أحد أفراد العائلة إن ما حدث أمر لا يُصدق، فالمستشفى أعلن وفاتها، وسلمَنا جثة قمنا بحرقها، ولا نعرف لمن تعود تلك الجثة.

وأكد الشخص ذاته تحسن استعداد ألبا لمغادرة المستشفى بعد أن تعافت من الحمى وصعوبات التنفس التي أُدخلت بسببها إلى المستشفى.

الجدير بالذكر أن عائلة ألبا ماوري رفعت دعوى ضد المستشفى طالبتها من خلالها بتكاليف حرق الجثة، وبالتعويض عن الألم والحزن الناجمين عن حالة الوفاة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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